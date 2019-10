Spider-Man 3: Doctor Strange, Captain Marvel o addirittura Ms. Marvel nel nuovo film?

Stando ad alcuni report di queste ore, Spider-Man 3 rispetterà i predecessori Homecoming e Far From Home e mostrerà il Peter Parker di Tom Holland insieme ad un altro supereroe del Marvel Cinematic Universe.

Il portale We Got This Covered, citando alcune fonti anonime già artefici dello scoop sulla serie televisiva di Ms. Marvel, riporta che il prossimo film della saga stand-alone dell'arrampicamuri potrebbe avere alcuni ospiti d'eccezione.

Dopo Iron Man in Homecoming e Nick Fury in Far From Home, i Marvel Studios avrebbero in mente tre grandi nomi per il prossimo team-up di Peter Parker, vale a dire Doctor Strange, Captain Marvel o addirittura Ms. Marvel: col primo sono ormai cult gli scambi di battuta in Infinity War, mentre con Carol Danvers il giovane Avenger ha incrociato il proprio cammino nel finale di Avengers: Endgame; ancora più suggestiva l'ipotesi Kamala Khan, la cui serie televisiva farà parte della Fase 5 del MCU.

Ricordiamo che il terzo film stand-alone con Peter Parker uscirà il 16 luglio 2021, e farà parte della Fase 4, dunque se le indiscrezioni dovessero risultare vere, il film rappresenterebbe per Ms. Marvel il debutto nel Marvel Cinematic Universe.

