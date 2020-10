Spider-Man 3, Doctor Strange aiuterà Peter a nascondere la sua identità?

Nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home il nostro Peter Parker si è trovato a fronteggiare un problema inaspettato e potenzialmente peggiore dello stesso Mysterio: la diffusione dell'identità segreta del nostro povero arrampicamuri ad opera di Jameson apre infatti a scenari decisamente inaspettati.

Come farà Peter a tornare nell'anonimato ora che la sua identità è stata svelata al mondo intero dal suo nemico giurato? La soluzione potrebbe offrirla Doctor Strange: il personaggio di Benedict Cumberbatch apparirà in Spider-Man 3 in circostanze non ancora chiarite e, stando a quanto visto nella versione cartacea di Civil War, potrebbe conoscere un modo per far rientrare l'emergenza.

In Civil War, infatti, il nostro povero Spider-Man si trovò in una situazione analoga: a quel punto, però, una coalizione formata da Doctor Strange, Iron Man e Reed Richards riuscì a mettere insieme tecnologia e poteri magici per far sì che il mondo intero dimenticasse gli ultimi eventi, identità segreta di Spider-Man inclusa.

Possibile che gli Studios vogliano adottare una soluzione simile anche per il Marvel Cinematic Universe? Chi può dirlo! Voi, intanto, fateci sapere nei commenti cosa pensereste di un'idea del genere. Dopo l'annuncio su Doctor Strange, intanto, BossLogic ha rispolverato una sua vecchia fan-art di Spider-Man; un'altra vecchia star Marvel, invece, sogna di tornare in scena durante Spider-Man 3.