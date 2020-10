Spider-Man 3 e Doctor Strange 2: ecco i piani per le riprese di Benedict Cumberbatch

L'annuncio della presenza di Benedict Cumberbatch in Spider-Man 3 ha dato il via ad una serie di speculazioni legate al Multiverso, che come sappiamo ricoprirà un ruolo principale in questa nuova Fase del MCU, ma mettiamo un attimo da parte le teorie per concentrarci sulle imminenti riprese dei titoli Marvel Studios.

Riportando la notizia, Deadline ha infatti svelato alcuni dettagli sulla tabella di marcia dello studio di Kevin Feige: l'obiettivo è quello di girare prima le scene di Cumberbatch nel film con Tom Holland, che entrerà in produzione già la prossima settimana a New York, per poi lasciare libero l'attore brittanico in vista delle riprese di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, il cui inizio è invece previsto per fine ottobre/inizio novembre.

Dopo il rinvio di Black Widow, lo ricordiamo, l'uscita del nuovo film diretto da Sam Raimi è slittata al 25 marzo 2022. Nessuna novità invece per quanto riguarda Spider-Man 3, il cui arrivo nelle sale è ancora fissato al 17 dicembre 2021, anche se non è da escludere l'annuncio di un ulteriore rinvio dato che il film è distribuito da Sony Pictures e non da Disney come il resto del Marvel Cinematic Universe.

Nel frattempo, sono emerse in rete le prime teorie sul ruolo di Doctor Strange nella nuova avventura dell'arrampicamuri.