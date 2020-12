Spider-Man 3, con Doc Ock tornano anche Maguire, Dunst, Garfield e Stone?

La strada che porta a questo Spider-Man 3 targato Marvel Cinematic Universe è lastricata di emozioni forti: tra problematiche contrattuali, grandi ritorni e quant'altro, non siamo certi che avremo ancora in corpo delle emozioni da provare quando finalmente ci sederemo in sala!

Le ultime ore ci hanno riservato l'ennesima sorpresa: pare infatti che Alfred Molina farà il suo grande ritorno in Spider-Man 3 nei panni di Doctor Octopus, lo stesso personaggio che avevamo ammirato nell'ormai leggendario Spider-Man 2 di Sam Raimi.

Ma non è finita qui: stando a quanto leggiamo su Collider, infatti, il ritorno di Molina sarebbe nient'altro che il preambolo ai fuochi d'artificio finali, quelli che l'intero fandom attende ormai da anni! Parliamo, ovviamente, del quartetto composto da Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst ed Emma Stone: secondo il noto sito i quattro attori sarebbero pronti a riprendere i ruoli di Peter Parker(x2), Mary Jane Watson e Gwen Stacy in quello che, a questo punto, diventerebbe il miglior viatico possibile per il tanto agognato multiverso.

Sarà vero? Presumibilmente lo scopriremo nelle prossime ore. Certo è che l'entusiasmo per il film con Tom Holland continua a crescere ora dopo ora! Recentemente, intanto, anche Zendaya ha parlato del possibile ritorno dei vecchi Spider-Man.