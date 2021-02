Spider-Man 3, le descrizioni dei casting anticipano una scena: ci sarà anche Daredevil?

Ancora rumor per Spider-Man 3, questa volta alimentati da un recente casting call per il film che sembrerebbe far pensare all'ambientazione ideale per il ritorno in grande stile di uno dei personaggi più amati, Matt Murdock a.k.a. Daredevil.

Sono ormai mesi che si parla di una possibile apparizione di Daredevil in Spider-Man 3, e c'è anche chi sostiene che Charlie Cox avrebbe già girato delle scene per il film, e adesso un nuovo particolare sulla pellicola con protagonista Tom Holland aumenterebbe ancor di più le speranze dei fan.

Un recente casting call attribuito a Spider-Man 3 ("The November Project" è uno dei titoli provvisori del film) sarebbe in cerca di alcune comparse per una scena in tribunale. Stando a quanto riportato, si starebbero cercando "uomini e donne, età dai 20 ai 60 anni, per interpretare uno stenografo, un videografo e un avvocato".

Ovviamente non si fa alcuna menzione di personaggi più noti, ma considerata l'ambientazione e le sue possibili implicazioni dopo la scena post-credit di Spider-Man: Far From Home, è lecito pensare che sia l'occasione perfetta per far entrare in azione uno dei più celebri avvocati supereroi (ok il Matt Murdock di Charlie Cox, ma non dimentichiamoci Jennifer Walters ovvero She-Hulk).

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.