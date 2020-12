Spider-Man 3, Daredevil e i vecchi Peter potrebbero essere solo dei cameo

L'annuncio dell'arrivo ormai quasi certo di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Charlie Cox (oltre, ovviamente, agli già annunciati Alfred Molina e Jamie Foxx) ha mandato in subbuglio l'intera fanbase Marvel, sempre più elettrizzata dall'attesa di questo Spider-Man 3 che dovrebbe finalmente introdurre il tanto agognato multiverso.

Sottovoce, però, comincia ad insinuarsi tra gli stessi fan una paura inattesa: e se si rischiasse di esagerare? I nomi in ballo sono davvero tanti e, trattandosi di personaggi non proprio di seconda fascia, il rischio di sovraccaricare il film effettivamente sembra esserci.

A tal proposito arriva dunque una voce messa in circolazione in queste ultime ore secondo cui la presenza delle new entry, in particolar modo dei due vecchi Spider-Man e del Daredevil di Charlie Cox, sarebbe limitata a dei semplici cameo che non andrebbero quindi in alcun modo ad intralciare lo svolgimento della storia incentrata sullo Spider-Man di Tom Holland.

Sempre secondo la stessa indiscrezione il minutaggio di Garfield e Maguire sarebbe quasi identico a quello di Cox, il che va ovviamente a rafforzare questa teoria. E voi, preferireste che venga concesso più spazio ai grandi ritorni o, tutto sommato, l'idea di qualche breve cameo non vi dispiace? Diteci la vostra nei commenti!

Qualcuno, intanto, ipotizza già l'arrivo di Spider-Gwen in Spider-Man 3 con il grande ritorno di Emma Stone; il fandom intero, invece, si è mobilitato per chiedere il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin per Spider-Man 3.