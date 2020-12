Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox: la bomba di Charles Murphy!

Se la conferma del ritorno di Alfred Molina e il coinvolgimento di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Emma Stone e Kirsten Dunst vi hanno entusiasmato, per gli ultimi aggiornamenti vi consigliamo di rimanere seduti.

Murphy's Multiverse, portale solitamente molto molto affidabile per quanto riguarda i cinecomic e sempre in grado di ottenere informazioni direttamente dal set, ha riportato in esclusiva che Charlie Cox tornerà come Daredevil in Spider-Man 3.

Il portale cita alcune 'fonti interne' classificate come 'attendibili', dunque per il momento non possiamo far altro che limitarci a far rimbalzare quella che - in assenza di ulteriori conferme - deve essere considerata necessariamente come un'indiscrezione. Secondo il portale tuttavia la presenza di Cox all'interno del film era stata pianificata mesi fa, e adesso è tutto pronto per l'annuncio dato che i diritti del personaggio sono tornati da Netflix ai Marvel Studios.

Inoltre, nell'articolo si mette in conto anche di una possibile nuova serie per Daredevil all'interno del MCU, anche grazie ai neonati rapporti tra Hulu e Disney+, che potrebbero permettere anche l'arrivo di contenuti più 'maturi' sulla piattaforma di streaming.

Insomma, come promesso dicembre sarà un mese a dir poco concitato per Spider-Man 3 e queste ore di fuoco sembrano confermarlo: rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.