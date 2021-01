Spider-Man 3, Dane DeHaan smentisce i rumor: 'Green Goblin non ci sarà'

Tra i tanti rumor che continuano a inseguirsi sul cast di Spider-Man 3, si era diffusa da qualche tempo anche la voce di un ritorno del villain Green Goblin, interpretato da Dane DeHaan in The Amazing Spider-Man 2. L'attore ha però smentito seccamente questa ipotesi.

"Non c'è nulla di vero" ha spiegato Dane DeHaan in una conferenza stampa. "Non so nemmeno come siano potute uscire fuori."

Come si ricorderà, nel secondo film che vedeva Andrew Garfield nel ruolo di Spider-Man, l'attore interpreta Harry Osborn, amico di infanzia di Peter Parker. Quando che gli viene iniettato il veleno di ragni geneticamente modificati, si trasforma in Green Goblin, ed è responsabile della morte di Gwen Stacy (Emma Stone).

"Mi piacerebbe sicuramente fare di nuovo un film come quello" ha continuato Dane DeHaan. "Mi piace fare film di supereroi o in quel tipo di mondo, e sono sicuro che mi ci ritroverò di nuovo. Non ho idea di cosa stiano facendo con i film di Spider-Man ora, ma non capisco davvero come potrebbe essere possibile" ha concluso, riferendosi all'ipotesi di un suo ritorno.

Certo è che rumor del genere, con l'idea di un Multiverso che si fa sempre più probabile, non sembrava priva di fondamento. Per altri approfondimenti su Spider-Man 3, rimandiamo all'ipotesi della presenza di Scarlet Witch e alla nuova foto di Zendaya sul set.