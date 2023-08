Spider-Man 3, il costume nero è diverso nelle foto mai pubblicate!

Nel 2007 Sam Raimi portava sullo schermo Spider-Man 3. In questo film Tobey McGuire, l'iconico Spiderman, dovrà fronteggiarsi con il simbionte alieno quasi unitosi a lui: Venom. Proprio poco fa è stata riportata a galla una versione non utilizzata del costume dell'antagonista.

Nei post Twitter che vi abbiamo riportato in calce si ha un assaggio della prima bozza del villain. Le differenze sono evidenti! Alcuni sembrano apprezzarlo molto, altri invece sono meno d'accordo.

Piccola curiosità: inizialmente Sam Raimi non voleva inserire Venom. Per quale motivo? Per la mancanza d'umanità del personaggio. Però poi, come possiamo vedere dal film, il personaggio è stato inserito, anche se molti credono che la modalità d'esecuzione sia stata approssimativa e non fedele al 'cuore' del personaggio stesso.

Ad interpretare Venom in Spider-Man 3 c'era Topher Grace. Ad Aprile l'attore rincontrava il simbionte in un post Twitter : "Ho avuto a che fare con questa roba una volta. Non è stato bello", ha scritto sul social. Successivamente a Grace è arrivato Tom Hardy. Il Venom originario però ha elogiato la scelta dell'attore e, in seguito, della sua interpretazione.

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spiderman 3 con Tobey McGuire! Ma se volete, lasciateci un commento per farci sapere cosa ne pensate di questo primo modello.