Spider-Man 3, cosa vuol dire il ritorno di Jamie Foxx per i Sinistri Sei e il Ragno-Verso?

Nella serata di ieri i fan di Spider-Man e del Marvel Cinematic Universe sono rimasti letteralmente elettrizzati dall' annuncio del ritorno di Electro di Jamie Foxx, villain che l'attore aveva già interpretato in The Amazing Spider-Man 2.

Il casting della superstar premio Oscar adesso, per i fan della Marvel, può voler dire due cose soltanto: Sinistri Sei e Spider-Verse.

I dettagli della trama del film di Jon Watts come da tradizione kevinfeigeiana rimangono gelosamente custoditi, ma è quasi certo che la storia seguirà Peter Parker (Tom Holland) mentre sfugge alla cattura dopo che la sua identità segreta è stata rivelata in diretta televisiva dal finto supereroe Mysterio (Jake Gyllenhaal): al momento non sappiamo se Jamie Foxx impersonerà la stessa versione di Electro vista nel film con Andrew Garfield ed Emma Stone o se sarà una nuova versione del personaggio creata per il MCU, ma in ogni caso la lista dei componenti dei Sinistri Sei con questa nuova aggiunta va ad infoltirsi.

Oltre a Mysterio, che probabilmente ha progettato la sua presunta morte ed è ancora là fuori da qualche parte, i fan hanno già incontrato l'Avvoltoio (Michael Keaton), il Riparatore (Michael Chernus), Shocker (Bokeem Woodbine), lo Scorpione (Michael Mando), e perfino Aaron Davis (Donald Glover).

Volendo considerare solo Avvoltoio, Mysterio, Scorpione ed Electro, un quinto posto potrebbe appartenere a Kraven il Cacciatore, che dovrebbe far quasi sicuramente parte del terzo film di Spider-Man secondo diversi rumor e casting-call, e il sesto spartito fra Venom, Carnage e Morbius, qualora Sony e Disney siano davvero intenzionati a continuare il loro rapporto.

Infine, con un film di Madame Web in lavorazione, i fan hanno iniziato a sperare che l'arrivo di Electro possa aprire le porte allo Spider-Verse e portare Tobey Maguire e Andrew Garfield alla corte di Tom Holland.

