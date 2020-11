Spider-Man 3, qualche controversia dal set di Atlanta a causa delle misure anti-Covid

Attualmente le riprese dell'attesissimo Spider-Man 3 di Jon Watts con protagonista Tom Holland sono in corso ad Atlanta, dove la produzione è praticamente stabile da quasi un mese, ma negli ultimi giorni il set del cinecomic Marvel Studios si sta trascinando dietro alcune polemiche relative alle location.

In sostanza un gruppo di genitori locali si sta lamentando a gran voce della scelta di affittare alla produzione Marvel due scuole della città per le riprese, e questo soprattutto perché le due scuole suddette sono state precedentemente chiuse a causa della Pandemia da Coronavirus e per le restrittive misure anti-Covid, e questo non da poche settimane ma ormai da 8 mesi, impedendo ai loro figli di tornare tra i banchi, in socialità.



L'ente regolatore di Atlanta ha infatti chiuso le scuole a marzo, rispedendo indietro anche le richieste d'affitto di molte produzioni di Hollywood. Le cose sono però cambiate e soprattutto Spider-Man 3 è attualmente il solo film da marzo a oggi ad aver ricevuto l'approvazione ufficiale per sfruttare i locali della Frederick Douglass High School e della Henry W. Grady High School di Atlanta.



Il location manager dei Marvel Studios ha offerto per l'affare 50 mila dollari per filmare nelle scuole a causa delle "circostanze uniche e sensibili" che ruotano attorno al progetto, considerate addirittura necessità vitali per la riuscita finale del cinecomic.



Le riprese dovrebbero tenersi nel fine settimana del 22 gennaio in una scuola e nel weekend del 19 marzo nell'altra, non più di un giorno in ogni sito. Se dovessero ricominciare le lezioni con gli studenti in presenza, allora le riprese si svolgerebbero solo nella giornata di domenica.



Spider-Man 3 è attualmente atteso nelle sale americane il 17 dicembre 2021.