Spider-Man 3: confermato il ritorno di uno dei personaggi preferiti dai fan, ecco chi!

Mentre le riprese principali di Spider-Man: No Way Home sono terminate, continuano ad arrivare notizie circa il cast che è stato coinvolto nella produzione e a quanto pare un altro dei personaggi preferiti dei fan farà ritorno anche nell'attesissimo nuovo capitolo diretto come sempre da Jon Watts e atteso nelle sale di tutto il mondo per dicembre.

Nel caso vi stesse chiedendo quale tra i personaggi diventati nel frattempo beniamini dei fan di Spider-Man tornerà in No Way Home stiamo parlando di JB Smoove, ovvero uno dei professori che abbiamo visto accompagnare la classe di Peter Parker nella gita per l'Europa nel film precedente, Spider-Man: Far From Home. Il personaggio è stato amatissimo dai fan fin da subito, e lo stesso JB SMoove ha confermato il suo ritorno in No Way Home.

"Non so quante persone abbiamo fatto la stessa cosa, ma sono sia nell'Universo Cinematografico Marvel che in quello della DC. Sono stato in Spider-Man: Far From Home e ho appena terminato anche il nuovo Spider-Man e sono stato Frank the Plant nella serie animata di Harley Quinn.".

Smoove era ripreso spesso in coppia con Martin Starr, interprete dell'altro professore di Peter Parker, la loro chimica era eccezionale, come confermato dallo stesso Smoove: "Penso che il lavoro che abbiamo svolto io e Martin Starr sia notevole e avevamo un'ottima chimica davanti la macchina da presa, è un tipo grandioso e penso che potremmo fare qualunque cosa insieme, qualsiasi piano abbiano con Spider-Man e l'universo Marvel. Chissà, magari ci daranno dei superpoteri e interpreteremo Iron Fast e Power Man".

Altro attesissimo ritorno in Spider-Man: No Way Home è quello di Alfred Molina di nuovo nei panni di Doc Ock; Spider-Man: No Way Home uscirà al cinema nel dicembre 2021. Nel frattempo, Tom Holland suona la chitarra nel tempo libero per dilettare i suoi fan.