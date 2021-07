Spider-Man 3: confermato il ritorno di J. Jonah Jameson, ecco il merchandise ufficiale!

Neanche il tempo di fare chiarezza sul possibile ritorno di J. Jonah Jameson in Spider-Man: No Way Home che ci pensa il merchandise ufficiale del film a dare la conferma: J.K. Simmons riprenderà i panni del personaggio nella nuova avventura dell’arrampicamuri di Tom Holland.

Lo spietato diretto del Daily Bugle è infatti stato inserito tra le varie action figure dedicate alla pellicola diretta da Jon Watts, che a sorpresa hanno svelato anche un primo sguardo al nuovo costume di Peter Parker. Il suo ruolo all'interno della trama non è ancora stato rivelato, così come non è stato confermato il sempre più vociferato coinvolgimento del Multiverso, ma sappiamo che sul finale di Spider-Ma: Far From Home Jameson ha svelato al mondo la vera identità del supereroe.

La cosa più interessante di questo reveal ufficiale da parte della Casa delle Idee, tuttavia, resta il fatto che mentre i fan continuano ad attendere con trepidazione l'uscita dello sfuggente trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, la compagnia ha deciso di offrire un primo sguardo al film attraverso il merchandise, piuttosto che con dei poster ufficiali o altro materiale preso direttamente dal film.

Cosa ne pensate del ritorno di J. Jonah Jameson? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che l'uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata al 17 dicembre 2021.