Spider-Man 3, confermati due nuovi ingressi nel cast? Le ultime sul film di Tom Holland

La produzione e il cast di Spider-Man 3, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland, sembrano crescere esponenzialmente di giorno in giorno.

Secondo quanto trapelato finora, il cast dovrebbe includere Andrew Garfield e Tobey Maguire come Peter Parker, Kirsten Dunst come MJ, Emma Stone come Gwen Stacy, Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx come Electro e Charlie Cox come Daredevil. A loro, stando agli ultimi rumor, si sarebbero uniti anche Willem Dafoe e Thomas Hayden Church, in trattative per entrare nel MCU come Green Goblin e Sandman.

Inoltre, sulle pagine di The Illuminerdi si legge dalle ultime ore che il team di casting per Spider-Man 3 sta attualmente cercando due attori per ricoprire i ruoli di un agente senza nome e un detective senza nome. L'agente senza nome è indicato come maschio o femmina ed è descritto come qualcuno che si sente intimidatorio, anche se non ne ha il fisico. Per il ruolo di Detective senza nome, il team sta cercando un maschio ed è stato mostrato interesse per Michael K Williams, Nathaniel Martello White e Marwan Kenzari.

In aggiunta, altre conferme: sia Martin Starr che Hannibal Burress torneranno nei loro ruoli di Mr. Harrington e Coach Wilson; Buress ha avuto solo un piccolo ruolo in Spider-Man: Homecoming come insegnante di ginnastica di Peter Parker, mentre Starr ha avuto un piccolo ruolo secondario come insegnante principale e accompagnatore di Peter in entrambi i film della saga. Quanto tempo avranno entrambi sullo schermo resta da vedere, ma considerando gli altri nomi coinvolti - ricordiamo, molti dei quali ancora da confermare ufficialmente - è possibile che i due personaggi avranno solo dei brevi camei.

