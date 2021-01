Spider-Man 3, il commento sul casting e il titolo provvisorio: le parole di Kevin Feige

Spider-Man 3 è uno dei titoli del Marvel Cinematic Universe che ha generato un maggior chiacchiericcio intorno a sé, soprattutto per quanto riguarda il casting. Diverse sono le speculazioni che hanno circondato negli ultimi mesi il film, e ora Kevin Feige prova a fare un po' di chiarezza, mentre annuncia il titolo provvisorio della produzione.

"Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di aver letto tutto. La cosa divertente della speculazione online quando si tratta delle nostre cose è che a volte non potrebbe essere più fuori strada e talvolta è sorprendentemente vicina, ed è stato vero negli ultimi anni" ha dichiarato Feige.

E poi un'ammissione:"L'indizio più grande è il titolo del secondo film di Doctor Strange. Questo è il più grande indizio di dove ci sta portando il Multiverse of Madness e di come lo stiamo esplorando. Ed è surreale per me che stiamo parlando di Spider-Man 3. Ho lavorato ad un film chiamato Spider-Man 3 molti anni fa diretto da Sam Raimi. Quindi questa abbreviazione, chiaramente, per il momento va bene. Lo chiamiamo Homecoming 3".



Per quanto riguarda la trama, ancora tutto è poco chiaro ma un anno e mezzo fa il boss Marvel spiegò:"Sarà divertente vedere Spidey uscire dall'ombra di Tony, dall'ombra degli altri Avengers" disse Kevin Feige nel 2019 "Eppure ora sta affrontando le proprie sfide che non provengono dai combattimenti con gli Avengers come Civil War, o alieni in arrivo come Infinity War o Endgame. Tutto è incentrato su Peter e basato su Peter".



Sulle nostre pagine trovate la recensione di Spider-Man: Homecoming e la recensione di Spider-Man: Far From Home.