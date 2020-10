Spider-Man 3, cominciano le riprese con Tom Holland già sul set!

A pochi giorni dalla conclusione ufficiale delle riprese del film Uncharted, Tom Holland si trova già ad Atlanta dove sono incominciate le riprese del terzo capitolo dedicato allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ancora una volta diretto da Jon Watts e che probabilmente vedrà il protagonista alle prese con le meraviglie del multiverso.

Dopo aver postato infatti la prima foto nei panni di Nathan Drake, Tom Holland ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui lo vediamo già sul set di Spider-Man 3, le cui riprese si svolgeranno in questi giorni per le strade di Atlanta. "Siamo appena atterrati ad Atlanta, è tempo di iniziare con Spider-Man 3. Andiamo!", ha detto Holland nel corso del filmato.

Oltre al video del protagonista, dal web sono poi emersi alcuni scatti che ritraggono il set già allestito per le strade di Atlanta dove si svolgeranno parte delle riprese del film. Nei giorni scorsi avevamo visto la controfigura di Tom Holland in pieno allenamento per il film.

Ricordiamo che insieme a Tom Holland in Spider-Man 3 ci saranno anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e Jamie Foxx nei panni di Electro, ruolo che l'attore di Collateral e Miami Vice aveva precedentemente interpretato in The Amazing Spider-Man 2.

"Sono un grande fan di Jamie Foxx. Letteralmente, sono cresciuto guardando i suoi film, quindi poter lavorare con tutte queste persone importanti in questi film è stato come una manna dal cielo per me", ha detto recentemente Jacob Batalon, interprete di Ned Leeds nel Marvel Cinematic Universe. "Jamie Foxx è un attore così prolifico, così vario ... può fare tutto. È così fantastico sapere che farà parte del nostro progetto. È fantastico."

A proposito di Jacob Batalon, secondo una teoria Ned Leeds diventerà il nuovo villain del MCU.