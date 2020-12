Spider-Man 3, come torneranno Octopus, Electro e gli altri Spider-Men? La magnifica teoria

Qualche giorno fa vi avevamo promesso grosse novità in arrivo per Spider-Man 3, soprattutto sul possibile coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield, e nella serata di ieri la conferma del ritorno di Alfred Molina ha dato fuoco alle polveri.

Collider ha infatti specificato che Andrew Garfield e Kirsten Dunst sono già ufficialmente nel film, con Tobey Maguire e Emma Stone attualmente in trattative: tutti riprenderanno i rispettivi ruoli dai precedenti episodi del franchise di Spider-Man, ma come avverrà questo 'trasferimento' nel Marvel Cinematic Universe?

La risposta più immediata è Doctor Strange, che come Iron Man in Homecoming e Nick Fury in Far From Home sarà la nuova 'spalla/mentore' del giovane Peter Parker di Tom Holland: ma una nuova teoria prova a non affidarsi al 'banale' ritorno confermato di Benedict Cumberbatch per provare a spiegare cosa accadrà nel film ancora senza titolo attualmente noto come 'Spider-Man 3'.

Come noto, già con Avengers: Endgame, i Marvel Studios hanno iniziato a ragionare in termini di realtà alternative e questo lo si può evincere anche dai numerosi progetti su questo tema in arrivo, come Loki, What If ..?, WandaVision e soprattutto Doctor Strange 2, sottotitolato In The Multiverse of Madness. Sappiamo che J.K. Simmons in Far From Home è solo un omaggio al primo J. Jonah Jameson, non è lo stesso personaggio creato da Sam Raimi per la trilogia originale di Spider-Man ma una versione alternativa che esiste nel MCU.

Tuttavia, è improbabile che lo stesso processo di casting venga replicato per Jamie Foxx e Alfred Molina: realisticamente, tutti i segni indicano che i due attori riprenderanno le stesse versioni dei personaggi visti nei precedenti film.

La teoria sostiene a questo proposito che il Doctor Octopus di Spider-Man 2 sia sopravvissuto agli eventi finali, in qualche modo consumato dalla singolarità da lui creata e che nelle ultime scene lui stesso sopprime in un moto di redenzione. Secondo la teoria quell'energia lo avrebbe trasportato in qualche modo nel Multiverso, più precisamente nella timeline dell'MCU. Marvel potrebbe scegliere di farlo emergere ai giorni nostri, usando la famosa tecnologia di de-aging su Molina per riportarlo all'età di Spider-Man 2, o in alternativa - soluzione molto più pratica - rivelare che Octavius esiste nel MCU da anni, e che lo smascheramento pubblico di Peter Parker lo abbia convinto ad uscire allo scoperto. Sarà un villain? O un alleato che, più coerentemente col finale del film di Raimi, voglia continuare il suo percorso di redenzione per aiutare questo nuovo Peter dopo aver tradito il suo Peter?

Allo stesso modo la 'morte' di Electro in The Amazing Spider-Man 2 potrebbe essere riscritta come una metamorfosi: del resto nei fumetti Electro ha la capacità di trasformarsi in un essere di pura energia, ed è teoricamente fattibile che il personaggio di Jamie Foxx sia stato convertito in un'altra forma, pronta a rimbalzare tra i vari universi possibili.

Per quanto riguarda tutti gli altri personaggi, da Gwen a Mary Jane ai due vecchi Peter, comunque non ancora confermati al 100%, è probabile che la presenza di Doctor Strange serva a spiegarne la presenza, ma naturalmente ora come ora non si può che fantastica entro i limiti delle congetture: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!