Spider-Man 3 sarà collegato a Falcon & The Winter Soldier? Ecco cosa ce lo fa pensare

Alcune nuove foto dal set di Spider-Man: No Way Home fanno pensare che in qualche modo il film sia connesso alla serie Disney+ Falcon and the Winter Soldier. Come potete infatti vedere nel post riportato di seguito, tra le mani della Statua della Libertà campeggia lo scudo di Captain America.

Naturalmente non è ancora chiaro cosa questa immagine stia a significare ma, stando a quanto riportato da Murphy's Multiverse, un sito piuttosto attendibile in questo campo, questa immagine apparirà in una scena chiave di Spider-Man: No Way Home.

Non esiste ancora un arco temporale definito in cui dovrebbe svolgersi il terzo capitolo dedicato al giovane Uomo Ragno. Sembra che questo film si svolgerà dopo gli eventi narrati nel corso delle varie serie Disney+, ed è chiaro che la cronologia si è spostata in avanti dai fatti di Avengers: Endgame. Potremmo vedere il Sam Wilson di Anthony Mackie presentarsi per aiutare Peter Parker nel prossimo film? Non è da escludere, ma questo aggiungerebbe un nuovo personaggio ai già moltissimi previsti e non ancora confermati per Spider-Man 3.

Chiaramente Mackie potrebbe apparire per la prima come nuovo Captain America in un film del Marvel Cinematic Universe, ma questo è ancora tutto da vedere. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere naturalmente nei commenti.