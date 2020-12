Spider-Man 3: chi è il Peter Parker più felice tra Holland, Maguire e Garfield?

In attesa di scoprire se anche Michael Keaton tornerà in Spider Man 3, proviamo a ragionare sui tre attori principali: Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Quale di loro ha interpretato il Peter Parker più spensierato?

Sebbene tutti e tre abbiano attraversato momenti difficili, sembra abbastanza evidente che il Peter di Holland se la stia spassando rispetto agli altri due. Tanto per cominciare, il suo non è l'unico supereroe a piede libero e quando la situazione si fa complicata può contare sull'aiuto degli altri Avengers, arrivati addirittura a strapparlo dalla morte. Maguire e Garfield hanno invece dovuto sopportare da soli il peso e la proverbiale responsabilità dai loro poteri.

Il Peter di Holland non ha poi attraversato difficoltà economiche, essendo ancora un liceale, e persino il suo costume proviene dalle fucine tecnologiche della Stark Industries. Ago e filo per gli altri due. Nonostante gli inizi da emarginato, Holland si è poi dimostrato in grado di conquistare un po' tutti, anche grazie ad uno spirito intraprendente e ad una zia May giovanile disposta sempre ad aiutarlo.

La vita amorosa dei tre ha poi una deriva del tutto diversificata. Maguire ha dovuto penare non poco per conquistare la Mary Jane di Kirsten Dunst, finendo poi nei pasticci nel corso del terzo film, quando bacia Gwen Stacy. Per di più la presenza di Harry Osborn non ha aiutato, sebbene alla fine tutto sia finito per il meglio. La relazione tra Spider-Holland e MJ ha offerto diversi spunti comici e tutto sommato ha appassionato il pubblico nella sua semplicità. Le dolenti note toccano allo Spidey di Andrew Garfield, capace di regalarci una delle storie d'amore più sofferte al fianco di Emma Stone, il cui personaggio muore tragicamente per mano di Goblin.

Holland sembra insomma essersela passata piuttosto bene, considerando anche che è l'unico a non aver affrontato la perdita dello zio Ben ed è l'unico ad essersi concesso persino una vacanza fuori da New York, per quanto movimentata. Gli altri due saranno gelosi del collega? Lo scopriremo tra un anno con Spider Man 3.