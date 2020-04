Spider-Man 3, Charlie Cox svela finalmente il ruolo del suo Daredevil

Quello di Daredevil è uno degli arrivi nel Marvel Cinematic Universe più vociferati non solo di questi ultimi tempi, ma probabilmente degli ultimi anni: almeno, cioè, da quando il giustiziere cieco di Hell's Kitchen non ha più trovato spazio su Netflix con la sua serie. Sarà Spider-Man 3 la volta buona?

L'ipotesi è ritenuta da molte parti parecchio sensata, dal momento in cui a Peter Parker servirà quasi sicuramente un buon avvocato nel prossimo film: ricorderete tutti come sul finale di Spider-Man: Far From Home l'identità dell'arrampicamuri sia stata svelata da uno spietato J. J. Jameson, situazione che rende tutt'altro che remota la possibilità che Peter decida di agire per vie legali.

Chi meglio di Matt Murdock, dunque? L'occasione sembra di quelle da cogliere al volo ma, stando alle parole di Charlie Cox, sembra che per ora non ci sia davvero nulla in ballo: "Non ho sentito queste voci, ma sicuramente non riguardano il mio Daredevil. Io non c'entro nulla. Se è vero, non riguarda me. Sarà con un altro attore" ha dichiarato il protagonista della (s)fortunata serie Netflix.

E insomma, questo sembra cambiare le carte in tavola: possibile che Marvel si lasci sfuggire un'occasione del genere o che decida di chiamare un altro attore in luogo di un Cox apprezzatissimo nel ruolo di Murdock? O si tratta semplicemente di un abile bluff dell'attore?

Per scoprirlo non resta che aspettare l'uscita di Spider-Man 3. A proposito: ecco qual è secondo noi il miglior film di Spider-Man in assoluto.