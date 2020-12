Spider-Man 3: Charlie Cox è di nuovo Daredevil nel poster BossLogic

Come comunicato nelle scorse ore, pare che Charlie Cox riprenderà il suo ruolo di Daredevil in Spider-Man 3 dei Marvel Studios facendo così il suo esordio ufficiale nel Marvel Cinematic Universe come tutti i fan della serie speravano da tanto tempo. Adesso, arriva anche l'omaggio di BossLogic che dedica un poster dedicato proprio al Diavolo rosso.

Nel poster possiamo vedere chiaramente lo Spider-Man di Tom Holland dondolare tra i palazzi di New York, ma l'immagine non è altro che il riflesso di una pozzanghera nella quale si immerge il bastone da non vedente di Matt Murdock già visto nella serie Daredevil prodotta per tre stagioni da Marvel in collaborazione con Netflix e poi cancellata per fare spazio ai contenuti Marvel su Disney+.

Secondo Murphy's Multiverse, portale solitamente molto molto affidabile per quanto riguarda i cinecomic e che per primo ha dato la notizia dell'ingresso di Charlie Cox in Spider-Man 3, la presenza di Cox all'interno del film era stata pianificata mesi fa, e adesso è tutto pronto per l'annuncio dato che i diritti del personaggio sono tornati da Netflix ai Marvel Studios. Inoltre, nell'articolo si mette in conto anche di una possibile nuova serie per Daredevil all'interno del MCU, anche grazie ai neonati rapporti tra Hulu e Disney+, che potrebbero permettere anche l'arrivo di contenuti più 'maturi' sulla piattaforma di streaming.

Sono stati giorni molto concitati per la produzione del terzo Spider-Man con Tom Holland: solo nelle ultime 48 ore abbiamo dato notizia, infatti, del ritorno di Alfred Molina come Doc Ock e dell'ingresso di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Emma Stone e Kirsten Dunst; proprio Maguire è stato avvistato a un costume-shop, probabilmente per la prova del costume per le sue scene nel film? Non ci resta che attendere una conferma ufficiale dalla Marvel...