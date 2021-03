Spider-Man 3, Charlie Cox apparirà come Daredevil? Il suo look sembra suggerirlo

Il Daredevil di Charlie Cox tornerà mai sullo schermo e farà mai il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe? La risposta non è data saperla almeno per il momento, ma alcuni hanno cominciato a notare il look dell'attore e sui social sta cominciando a circolare la speculazione secondo cui potrebbe apparire già nel prossimo Spider-Man: No Way Home.

Domenica pomeriggio, infatti, Cox si è unito a una chiacchierata in streaming su Instagram dedicata ai membri del casti di Betrayal, una produzione di Broadway che vede Cox al fianco di due star del Marvel Cinematic Universe, ovvero Tom Hiddleston e Zawe Ashton. Come i fan hanno immediatamente notato, il volume della barba di Cox è notevolmente diminuito rispetto all'ultima produzione in cui lo abbiamo visto impegnato, Kin, un dramma storico per la televisione irlandese RTE che lo vedeva con una barba foltissima. Un fan in particolare ha riassunto gli indizi per cui potremo vedere Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home:

"1. Fonti affidabili dicono che Charlie Cox sarà in Spider-Man: No Way Home, 2. Il casting inizia per una scena ambientata in un tribunale, 3. Il nuovo show tv di Charlie Cox termina le riprese, 4. Charlie Cox si accorcia la barba."

Tutte speculazioni ovviamente, anche se la scena dopo i titoli di coda di Spider-Man Far From Home lasciava decisamente spazio a una possibile introduzione di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe con Spider-Man 3, dato che c'erano tutti i presupposti per un ingaggio dell'avvocato di Hell's Kitchen da parte di un Peter... Abbastanza inguaiato, dopo lo "scherzetto" di Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Questo Matt Murdock però, almeno fino ad ora, era abbastanza improbabile che fosse riscontrabile nel personaggio che abbiamo conosciuto nella serie Netflix, poiché con le riprese del terzo film di Spider-Man non ci sarebbe stato modo di utilizzarlo a causa del celebre veto sullo sfuttamento di tali personaggi prima di due anni dalla cancellazione degli show.

Cox però sarebbe stato avvistato sul set di Spider-Man 3.