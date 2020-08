Spider-Man 3: se cercate la perfezione, ecco Joel Kinnaman nei panni di Kraven

Nei giorni scorsi, oltre al possibile leak sul titolo di Spider-Man 3, è trapelato anche un rumor secondo cui i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un attore à la Joel Kinnaman per il ruolo di villain nel nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Come sappiamo il web corre veloce, e infatti a poche ore dall'indiscrezione è emersa già una prima, stupenda fan-art che immagina l'attore di Suicide Squad e Safe House nei panni di Kraven il Cacciatore, storico villain di Spider-Man nei fumetti Marvel che i fan danno per certo nel terzo capitolo della saga con protagonista Tom Holland.

Potete ammirarla in calce all'articolo. Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.

C'è da sottolineare comunque come lo stesso rumor fa presente che la Marvel sarebbe alla ricerca di un attore 'sul modello di Kinnaman', e che quindi non avrebbe contattato Kinnaman in particolare. Inoltre, l'attore fa già parte del DC Extended Universe avendo interpretato Rick Flag in Suicide Squad di David Ayer, ruolo che tra l'altro ha ripreso per il sequel/reboot/remake scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad. Un suo eventuale casting nel MCU sarebbe a dir poco interessante, e curiosamente proprio la saga di Spider-Man ci ha mostrato un incrocio di attori fra Marvel e DC, con J.K. Simmons che dopo aver interpretato James Gordon in Justice League ha ripreso il suo iconico ruolo di J. Jonah Jameson per Spider-Man: Far From Home.

Spider-Man 3, lo ricordiamo, uscirà a dicembre 2021.