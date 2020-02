Spider-Man 3, una casting-call anticipa l'arrivo di Kraven il Cacciatore

The Illuminerdi ha segnalato una recente casting-call della Sony Pictures che sembrerebbe indicare l'arrivo di Kraven il Cacciatore nel franchise del Marvel Cinematic Universe.

Il personaggio viene definito "un maniaco cacciatore di grosse prede", un riferimento diretto al celebre villain dei fumetti Marvel. Inoltre, ben più importante, l'informazione afferma specificamente che il personaggio ha come obiettivo l'uccisione di Spider-Man.

Tra gli altri dettagli rivelati il profilo dell'attore richiesto, descritto come un "tipo à la Bourne" che abbia circa trenta o quarant'anni massimo. Non è chiaro comunque se questo profilo sia stato tracciato per lo Spider-Man 3 con Tom Holland o per uno stand-alone su Kraven il Cacciatore, già rumoreggiato in passato: tuttavia sappiamo che le riprese del nuovo film di Jon Watts inizieranno tra pochi mesi, e dato che ad oggi non si ha praticamente alcuna notizia in merito allo status dello stand-alone incentrato sul villain, è ipotizzabile che a seguito del nuovo accordo fra Disney e Sony i Marvel Studios abbiano trovato il modo di includere il supercriminale nel terzo capitolo della saga.

Comunque, resta da vedere come si evolverà la situazione in merito all'universo narrativo di Spider-Man, diviso com'è fra i due grossi studios hollywoodiani: l'apparizione dell'Avvoltoio di Michael Keaton nel trailer di Morbius in questo senso ha complicato ancora di più le cose, dato che non ci sono stati ancora chiarimenti ufficiali da parte delle due compagnie.

Quel che è certo, comunque, è che con le riprese di Spider-Man 3 previste per luglio, non dovremo aspettare troppo prima di avere informazioni ufficiali sul progetto. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.