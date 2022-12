Spider-Man 3, Bryce Dallas Howard ritrova un vecchio amico sul set di Argylle!

Lavorare nell'industria cinematografica, anche se gigantesca come Hollywood, significa anche ogni tanto imbattersi in colleghi con i quali si è già lavorato in precedenza. Ed è ciò che è capitato a Bryce Dallas Howard. L'attrice è impegnata nelle riprese del film Argylle ed è proprio su quel set che ha incontrato un vecchio amico.

Bryce Dallas Howard ha interpretato il personaggio di Gwen Stacy - interpretata successivamente da Emma Stone nel dittico The Amazing Spider-Man - nel film conclusivo della trilogia di Sam Raimi, Spider-Man 3.

Ed è proprio su quel set che conobbe lo stunt-man Colin Follenweider, ritrovato sul set di Argylle. Bryce Dallas Howard è impegnata nelle riprese del nuovo film con protagonista Henry Cavill nei panni di una spia affetta da amnesia che viene indotto a credere di essere un romanziere di spionaggio. Quando i ricordi riaffiorano si metterà in cerca di vendetta. Scoprite il first look con Henry Cavill e Dua Lipa.

"Riunita con lo (stunt) Spider-Man e la mia Gwen Stacy. Colin, è sempre il massimo essere su un set con te!" ha scritto Howard in un post su Twitter, condividendo la foto con lo stunt-man.

Colin Follenweider è uno dei più importanti stunt-man del cinema d'azione americano, conosciuto per aver lavorato in film come Spider-Man 3, Avengers: Endgame e lo speciale di Natale di Guardiani della Galassia, nel quale ha interpretato la controfigura di Kevin Bacon.



Figlia del regista Ron Howard, Bryce Dallas Howard non ha mai visto Happy Days con il padre.