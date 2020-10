Spider-Man 3, BossLogic rispolvera una vecchia fan-art: 'Ora sì che lo stregone ha senso'

Su questo Spider-Man 3 si è detto di tutto e anche di più nel giro di un anno: proprio come già accadde per Spider-Man: Far From Home, anche stavolta il nuovo film con Tom Holland è il principale indiziato per il ruolo di apripista al tanto agognato multiverso.

Ipotesi, questa, che potrebbe infine rivelarsi non troppo infondata: Marvel ha infatti recentemente ufficializzato che in Spider-Man 3 vedremo Doctor Strange al fianco di Peter Parker, notizia che ha ovviamente mandato a nozze tutti i sostenitori della teoria di cui sopra.

Certo, non sappiamo ancora quanto peso avrà la presenza del personaggio di Benedict Cumberbatch, ma insomma... A questo punto sognare è più che lecito! Qualcuno, intanto, si è scoperto profeta: si tratta del noto digital artist BossLogic, che una volta appresa la notizia ha rispolverato una sua vecchia fan-art su Spider-Man 3 in cui compariva proprio il buon Doctor Strange.

"Ora sì che lo stregone ha un senso" scrive BossLogic ri-postando la sua locandina su Twitter: resta comunque, a questo punto, da capire quale sarà il ruolo del nostro Dottore in Spider-Man 3. Qualcuno, intanto, sogna il ritorno in pompa magna nell'universo Marvel: si tratta di Vincent D'Onofrio, che vorrebbe il suo Wilson Fisk in Spider-Man 3.