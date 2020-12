Spider-Man 3, BossLogic immagina anche Spooderman nel Multiverso Marvel

Arriverà a fine 2021 l'attesissimo Spider-Man 3 targato Marvel Studios e Sony Pictures e diretto da Jon Watts, e a seguito dei tanti e recenti annunci proprio legati al progetto, alle star coinvolte e all'apertura ufficializzata al Multiverso, BossLogic ha voluto regalarci una sua personale interpretazione dello Spider-Verso.

Ci sono più o meno tutti i Ragni, compreso lo storico meme Spooderman, che nella fan art fa capolino proprio al centro, in secondo piano dietro a Spider-Gwen e a Tobey Maguire.



Dopo l'annuncio del ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus, ruolo da lui ricoperto nel magnifico Spider-Man 2 di Sam Raimi, sono arrivate negli scorsi giorni diverse conferme da parte di Collider (dunque affidabili) sul fatto che anche Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield ed Emma Stone sarebbero in trattative praticamente finali con lo studio per riprendere i rispettivi ruoli dei due Peter Parker, di Mary Jane Watson e di Gwen Stacy nel cinecomic di Jon Watts.



Sarebbe vociferato anche il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Daredevil. Tali parti potrebbero però essere soltanto dei cameo, più o meno lunghi. Bisognerà insomma attendere ulteriori dettagli circa la partecipazione di tutte le star.



Spider-Man 3 con Tom Holland e Zendaya uscirà nelle sale americane il 17 dicembre 2021. Vi ricordiamo che nel cinecomic torneranno anche Jamie Foxx nel ruolo di Electro e Benedict Cumberbatch in quelli di Doctor Strange.