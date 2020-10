Spider-Man 3, Benedict Cumberbatch tornerà come Doctor Strange: tutti i dettagli

Il terzo capitolo della saga dedicata allo Spider-Man del MCU sarà davvero magico... Letteralmente. Si aggiunge infatti al cast del film Benedict Cumberbatch, che riprenderà nuovamente i panni di Doctor Strange.

A riportarlo in esclusiva è l'Hollywood Reporter, che segnala anche un dettaglio un dettaglio alquanto interessante: Doctor Strange in Spider-Man 3 ricoprirà il ruolo del mentore, come avevano fatto in precedenza il Tony Stark di Robert Downey Jr. a.k.a. Iron Man (Spider-Man: Homecoming) e il Nick Fury di Samuel L. Jackson (Spider-Man: Far From Home).

In tal modo, non solo aumenterà lo star power del film, che comunque basso di certo non era, vista anche la recente aggiunta di Jamie Foxx al cast, ma porterà anche avanti la "tradizione" di abbinare una figura paterna al Peter Parker di Tom Holland (oltre a Happy Hogan, interpretato da Jon Favreau, che non sappiamo se ci sarà o che ruolo avrà questa volta).

Inoltre, la presenza di Doctor Strange in Spider-Man 3 potrebbe spiegare anche quella di Electro, considerando anche tutto il discorso relativo a Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Al momento, comunque, si attendono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Disney e Sony.

Le riprese di Spider-Man 3 dovrebbero iniziare a fine ottobre negli Stati Uniti, mentre quelle del sequel di Doctor Strange partiranno nello stesso periodo, ma in quel di Londra (non è chiaro quando e dove Cumberbatch girerà le sue scene).