Spider-Man 3, Benedict Cumberbatch è già sul set di Atlanta?

Avrà fatto piacere a molti fan Marvel sapere che Doctor Strange sarà in Spider-Man 3, il nuovo capitolo delle avventure del Peter Parker del MCU, ma probabilmente la possibilità che Benedict Cumberbatch sia già sul set di Atlanta li farà ancora più contenti.

Le riprese di Spider-Man 3 sono infatti in corso da diversi giorni, e abbiamo già visto Zendaya raggiungere Tom Holland sul set, ma stando a quanto riportato da MCU Direct, un altro grande nome sarebbe arrivato in città.

A farlo credere è stato il post di Donald McInnes, l'hairstylist di Benedict Cumberbatch, che sul suo account privato di Instagram ha condiviso la foto che trovate anche nella nostra gallery. Nello scatto è possibile vedere un camerino per il trucco e la scritta "Mio! Tutto mio!!!", assieme al tag del luogo che lascia davvero pochi dubbi: Atlanta, GA.

Ora, non è detto che McInness non possa essere lì per altri motivi, o che l'interprete di Doctor Strange sia già in loco, ma considerando il fatto che le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness dovrebbero partire a breve, sarebbe più logico girare prima le scene in Spider-Man (e questo, se avessimo maggiori dati a disposizione, potrebbe dare anche un'indicazione approssimativa di quanto esteso sia il suo ruolo nel film), per poi dedicarsi interamente alla pellicola di cui è protagonista...

In più, come suggeriscono i colleghi di MCU Direct, potrebbero sfruttare l'occasione per realizzare del materiale promozionale da mostrare all'ExpoCine di dicembre.

Vedremo nei prossimi giorni se le supposizioni si riveleranno esatte. Intanto vi ricordiamo che la data d'uscita di Spider-Man 3 è attualmente prevista per il 17 dicembre 2021.