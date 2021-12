Spider-Man 3, Benedict Cumberbatch non ha letto l'intero script: 'Voglio godermi il film'

Sono tutti a caccia di spoiler per Spiderman No Way Home, tutti tranne Benedict Cumberbatch. L'interprete di Doctor Strange ha infatti affermato di non volersi rovinare la sorpresa (più del necessario).

L'attesa per Spider-Man: No Way Home è stata (e continua ad essere, anche se manca ormai poco) davvero piena: piena di teorie da archittettare per chi vuole provare a indovinare cosa accadrà, piena di leak da confermare o smentire per chi vuole solo fatti, e piena di spoiler da evitare per chi al film vuole arrivarci senza sapere nulla.

Tra questi ultimi, un po' inaspettatamente, rientra anche Benedict Cumberbatch, che piuttosto che rovinarsi il film, ha preferito evitare direttamente di leggere tutte le parti della sceneggiatura che non lo concernevano.

Ai microfoni di USA Today, dopo aver ovviamente affermato di non poter rivelare nulla sulla pellicola con protagonista Tom Holland, ha infatti rivelato che anche se volesse non potrebbe, perché "Non ho letto l'intero script! L'ho fatto di proposito, perché voglio semplicemente godermi l'esperienza".

Chissà allora cosa saprà davvero Cumberbatch, e se potrebbe effettivamente dare la risposta alla domanda più gettonata finora: ci sono Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spiderman No Way Home?

