Spider-Man 3: aumentano i rumor sul ritorno di Kirsten Dunst, dentro anche Dane DeHaan?

Spider-Man 3 sarà davvero la risposta del Marvel Cinematic Universe, Disney e Sony al The Flash di Warner Bros. e DC Films? Per ora impossibile dirlo, ma i rumor in queste ore si stanno rincorrendo forsennatamente e adesso hanno coinvolto anche Kristen Dunst e Dane DeHaan.

È stato recentemente rivelato che la star di The Amazing Spider-Man 2 Jamie Foxx riprenderà il ruolo di Electro in Spider-Man 3: i due franchise sono ovviamente ambientati in mondi diversi (con diverse versioni del supereroe), e non è chiaro se il vincitore dell'Oscar interpreterà lo stesso Electro o una sua versione reboot.

Ad ogni modo, i fan sono convinti che Marvel Studios e Sony Pictures stiano collaborando per una sorta di evento "Spider-Verse", una mossa che potrebbe avere senso dopo un film come Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ora, secondo un nuovo rumor, Kirsten Dunst e Dane DeHaan sarebbero in trattative per riprendere i ruoli di MJ e Harry Osborn dai rispettivi franchise di Spider-Man: addirittura la voce di corridoio mette le mani avanti specificando che il loro ritorno potrebbe avvenire prima di Spider-Man 3, forse perfino in quel sequel di Doctor Strange diretto guarda caso da Sam Raimi.

Le indiscrezioni hanno tutta l'aria del tipico 'annuncio shock' da scooper online, quindi al momento il consiglio è di considerare queste voci più come voli pindarici e teorie che come possibilità concrete. Stesso dicasi per il rumoreggiato ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield: per ora è meglio incrociare le braccia e aspettare voci ufficiali.