Spider-Man 3, l'attore di Ned legge lo script e rimane scioccato!

La produzione dell'attesissimo Spider-Man 3 del MCU è iniziata da un paio di giorni e il cast e la troupe del cinecomic Marvel Studios hanno raggiunto il set di Atlanta per le riprese. In questi giorni, comunque, Tom Holland ha rivelato di aver letto lo script del film, cosa fatta anche da Jacob Batalon, interprete di Ned.

Anzi, proprio Batalon ha voluto condividere un video reaction via Instagram per mostrare la sua reazione shock alla lettura della sceneggiatura del film, studiata appositamente per stuzzicare come sempre i fan. Dice solo due parole, alla fine del video: "No way", "non esiste, non è possibile".



Attualmente, il terzo capitolo della saga cinematografica Marvel-Sony con protagonista Tom Holland è già decisamente affollato. Sappiamo infatti che a interpretare il villain Electro tornerà Jamie Foxx, che già ne aveva vestito i panni in The Amazing Spider-Man 2. È stato anche confermato il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, che anticiperà dunque quello in Doctor Strange in the Multivers of Madness di Sam Raimi.



Il fatto che ci sia una presenza importante per il Multiverso come lo Stregone Supremo ha spinto molti a sperare inoltre nel ritorno di Tobey Maguire e di Andrew Garfield nelle passate iterazioni dell'Arrampica-Muri Marvel, ma al momento al riguardo non c'è assolutamente nulla di confermato.



Spider-Man 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021.