Spider-Man 3 sarà 'assolutamente fuori di testa', Tom Holland ne è sicuro

Intervistato dal Daily Inquirer sulla sua esperienza in Onward - Oltre la magia, nuovo film Pixar in arrivo in Italia il 16 aprile, Tom Holland ha parlato anche dell'atteso terzo capitolo dello Spider-Man del MCU che ha definito come "assolutamente fuori di testa".

"Sono molto felice del progetto. Inizieremo le riprese di Spider-Man 3 il prossimo luglio ad Atlanta" ha detto l'attore, confermando il periodo di produzione indicato nei giorni scorsi insieme al titolo di lavorazione Serenity Now. "Riguardo a una mia possibile apparizione in altri film Marvel, non sono sicuro di cosa vogliano farmi fare. Zendaya sarà sicuramente presente nel film. Sulla relazione tra Peter e MJ, non sono sicuro di cosa accadrà."

L'attore ha dunque confermato anche il ritorno nel cast di Zendaya, che riprenderà i panni di MJ dopo essere apparsa in Spider-Man: Homecoming e soprattuto Spider-Man: Far From Home.

Tra le principali location del film, che sarà diretto ancora una volta da Jon Watts, troviamo anche New York, Los Angeles, e l'Islanda, paese che per quanto riguarda i Marvel Studios ha già ospitato la produzione di Thor: The Dark World. La trama di Spider-Man 3 - attualmente senza un titolo ufficiale - è ancora top secret, ma la certezza è che Peter dovrà affrontare le pensati conseguenze dalla scena post-credit di Far From Home.



La pellicola, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 16 luglio 2021.