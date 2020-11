Spider-Man 3, che aspetto potrebbe avere Electro nel film? Ce lo mostra una fanart

Sono passate ormai diverse settimane dalla notizia che Jamie Foxx tornerà a vestire i panni di Electro in Spider-Man 3, e mentre le riprese del nuovo film di Spider-Man con Tom Holland sono già iniziate, siamo in trepidante attesa di scoprire come tutto andrà ad incastrarsi. Nel frattempo, però, diamo un'occhiata a qualche fanart.

Il set è pronto, i nostri stanno girando, e tutto sembra procedere senza intoppi... La produzione di Spider-Man 3 (di cui dobbiamo ancora scoprire il titolo ufficiale, anche per evitare l'omonimia con l'ultimo capitolo della trilogia di Raimi) è in pieno svolgimento, ma finora sono ancora poche le indiscrezioni che ne sono venute fuori.

Tanta è l'attesa soprattutto per le guest star annunciate, se così vogliamo chiamarle, in primis Doctor Strange e Electro, che sarà curioso vedere come andranno ad inserirsi nella narrazione. Ma se per il primo qualche informazione già l'abbiamo (vedi: Spider-Man 3, Benedict Cumberbatch tornerà come Doctor Strange), su Electro sappiamo solo che non sarà blu. Letteralmente.

Così per ora ci facciamo bastare qualche fanart, come quella di Jackson Caspersz.

"Sono davvero felice di veder tornare @iamjamiefoxx, ma non ho davvero idea di cosa aspettarmi" scrive l'artista nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia, mostrandoci intanto la sua versione.

Voi che ne pensate? Vi piace questa fanart? E come credete potrà essere introdotto il personaggio di Electro nella storia? Fateci sapere nei commenti.