Spider-Man 3, Arian Moayed di Succession entra nel cast: ecco chi interpreterà

Secondo quanto riferito Arian Moayed, attore noto per il suo lavoro nella serie Succession, si è unito al cast di Spider-Man 3, nuovo capitolo della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista l'attore britannico Tom Holland.

Secondo il sempre vigile Murphy's Multiverse, Arian Moayed è stato scritturato nel film di Jon Watts e interpreterà il ruolo di un non meglio specificato detective della polizia: stando a quanto trapelato, avrebbe già girato diverse scene.

La presenza di un detective nella trama sembra corroborare la tesi secondo la quale il giovane Peter Parker in questo film sarà in fuga dalla legge a causa dello svelamento della sua identità segreta alla fine del capitolo precedente Far From Home: magari proprio Moayed interpreterà il detective assegnato al caso? Impossibile dirlo al momento, specie considerato che gli eventi dell'ancora senza titolo Spider-Man 3 saranno influenzati tanto da Far From Home quanto - soprattutto, forse - da WandaVision, la serie tv disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+.

Come di certo sapere, il nuovo film MCU con Tom Holland includerà la presenza di Jamie Foxx come Electro e Alfred Molina come Dottor Octopus, e grazie al ruolo di co-protagonista di Benedict Cumberbatch come Dottor Strange ci si aspetta che ruoterà intorno al (o per lo meno introdurrà il) concetto di Multiverso (anche se Tom Holland ha negato tutto)

Negli ultimi giorni Willem Dafoe sarebbe stato avvistato sul set.