Spider-Man 3, approfondiamo l'easter egg segreto in un video

Spider-Man 3 resta ancora oggi un tasto piuttosto dolente per la maggior parte dei fan dell'Uomo Ragno: il film che concluse la trilogia di Raimi è stato considerato sin dal primo momenti il peggiore dei tre, pagando anche il peso delle aspettative create dal meraviglioso Spider-Man 2 uscito qualche anno prima.

L'ultimo film con Tobey Maguire nel ruolo di Peter Parker è però diventato una sorta di oggetto di culto, anche grazie alla curiosità derivata dal chiedersi cosa sarebbe stato Spider-Man 3 senza i tanti e ben noti problemi affrontati in fase di produzione.

L'analisi continua e approfondita del film ha dunque portato alla luce, oltre a tante altre cose, anche un easter egg presente in Spider-Man 3 e che in pochi, o forse addirittura nessuno, avevano notato nel corso dei tanti anni passati dall'uscita del film ad oggi.

Sul film sta intanto nascendo una questione che ricorda molto da vicino quella creatasi per il Justice League di Zack Snyder: sono in tanti, infatti, i fan che si chiedono se esista una Raimi Cut di Spider-Man 3 che possa, un giorno, ridare dignità al film che avrebbe dovuto concludere degnamente una delle trilogie più apprezzate di sempre nell'ambito dei cinecomic e, forse del cinema in generale.