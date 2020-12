Spider-Man 3, annuncio imminente per Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Le ultime ore sono state fondamentali per il possibile coinvolgimento di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 3, prima con la pubblicazione di un nuovo video promozionale di Sony successivamente rimosso e poi con le criptiche dichiarazioni di Zendaya.

I prossimi giorni, però, saranno sicuramente decisivi: come di certo ricorderete, infatti, la Sony qualche settimana fa aveva promesso un first look al film durante il mese di dicembre, e con le riprese attualmente in corso, qualora i due ex Spider-Men dovessero davvero essere coinvolti nel film, è improbabile che Sony e Marvel Studios rischino di farsi rovinare la sorpresa tramite potenziali leak, com'è successo recentemente con la chiacchierata presenza di Alfred Molina sul set.

Il video postato nelle scorse ore ha già sollevato numerosi sospetti, soprattutto quando è stato immediatamente oscurato, e anche se non si conosce la data esatta di lancio del primo filmato di Spider-Man 3 previsto per questo mese è facile ipotizzare questa manovra come quella più ideale possibile per confermare al mondo la notizie che tutti i fan stanno aspettando.

L'ultimo rumor in tal senso arriva da Mikey Sutton, che ha un track record non certo impeccabile ma sicuramente migliore rispetto alla maggior parte degli 'scooper': sempre da prendere con le pinze, le voci messe in giro da Sutton nelle scorse ore suggeriscono che Andrew Garfield e Tobey Maguire avrebbero entrambi firmato il loro contratto e che l'annuncio dovrebbe essere reso pubblico nel prossimo futuro, il che potrebbe non essere una coincidenza tenendo a mente il mese di dicembre come deadline per il first look al film.

Insomma, i fan attendono conferme e presto arriveranno in un modo o nell'altro. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.