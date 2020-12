Spider-Man 3, tra un anno esatto saremo tutti davanti allo schermo per goderci il film

Siamo troppo ottimisti, vista la situazione corrente? A noi piace pensare di no, così iniziamo il countdown per l'arrivo nelle sale di Spider-Man 3, l'asso piglia tutto del MCU, con tutta la marea di personaggi vociferati finora (che speriamo vengano ufficialmente confermati).

È il cinecomic più chiacchierato del momento, ma a conti fatti mancano 365 giorni perché si possa finalmente vedere cosa accadrà nel nuovo film dedicato all'arrampicamuri del MCU.

Come da ultimi aggiornamenti di calendario, infatti, Spider-Man dovrebbe arrivare al cinema il 17 dicembre 2021, come ci ricorda anche il post che trovate in calce alla notizia, salvo ovviamente ulteriori spostamenti (che incrociamo le dita affinché non vi siano, specialmente se la causa dovesse essere ancora legata alla pandemia).

Intanto, a noi non resta che vivere di news, teorie, materiali promozionali (ancora non pervenuti) e fanart per ingannare l'attesa, mentre continuano voci e indiscrezioni (più o meno ufficiose, ma finora poco di ufficiale) su chi comparirà nella pellicola.

Sappiamo che è previsto il ritorno di Benedict Cumberbatch come Doctor Strange e di Jamie Foxx come Electro, pare debbano fare la loro apparizione anche il Dock Ock di Alfred Molina, e i due Spider-Man precedenti Tobey Maguire e Andrew Garfield con i rispettivi interessi amorosi, la Mary Jane di Kirsten Dunst e la Gwen Stacy di Emma Stone, si vocifera pure il Goblin di Willem Dafoe, e come dimenticare il Daredevil di Charlie Cox?

Insomma, un bel minestrone... Speriamo solo che gli ingredienti siano mescolati nel modo giusto, come d'altronde sono riusciti a fare finora ai Marvel Studios.