Spider-Man 3, Andrew Garfield gira un film a New York: i fan Marvel sono in delirio ma...

Le voci sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield per Spider-Man 3 si sono leggermente attenuate in questi giorni dopo essere esplose nelle scorse settimane, ma l'arrivo della star di The Amazing Spider-Man a New York per un nuovo film ha riacceso la speranza nei fan.

Le riprese del nuovo film con Tom Holland sono infatti iniziate la scorsa settimana proprio a New York, e in queste ore dalla Grande Mela sono arrivate alcune foto di Andrew Garfield sul set di un film, foto che ovviamente hanno catturato l'attenzione dei fan della Marvel.

Purtroppo però dobbiamo spezzare qualche cuore nel confermare che la produzione in questione non ha nulla a che vedere con il Marvel Cinematic Universe: si tratta infatti di Tick, Tick ... Boom !, un imminente adattamento Netflix dell'omonimo musical che rappresenterà il debutto di Lin-Manuel Miranda alla regia. Il film segue la storia semi-autobiografica di Jonathan Larson, un aspirante compositore teatrale che affronta una crisi di mezza età quando si avvicina ai 30 anni e non si sente vicino al suo sogno. Nel film recitano al fianco di Garfield anche Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens e Judith Light.

Ciononostante la speranza dei fan di rivedere Tobey Maguire e Andrew Garfield continua ad ardere. Voi pensate che la cosa diventerà realtà? Ditecelo nei commenti.