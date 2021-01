Spider-Man 3, l'ambientazione natalizia nasconde un altro riferimento ad Iron Man?

Nei giorni scorsi abbiamo visto un video dal set di Spider-Man 3, e a giudicare dalla neve e da alcuni cartelli sembra che il film sia ambientato nelle vacanze di Natale. Come sappiamo, nel Marvel Cinematic Universe il Peter Parker di Tom Holland cresce all'ombra di Tony Stark, e per molti assumerà in futuro la stessa importanza di Iron Man.

In Spider-Man: Far from Home, inoltre, più volte Peter Parker ammette di sentire la mancanza del suo mentore. Non sorprende più di tanto, quindi, il fatto che proprio nell'ambientazione del nuovo film potrebbe celarsi un altro riferimento a Iron Man.

Come si ricorderà, anche il terzo stand-alone dedicato al supereroe interpretato da Robert Downey Jr era ambientato nel periodo delle festività, e il finale si svolge proprio alla Vigilia di Natale. In realtà, non era realmente un fattore determinante per gli sviluppi del film, durante il quale i riferimenti al Natale sono limitati. Che sia una scelta voluta o no, inoltre, al momento nulla sembra indicare un coinvolgimento in qualsiasi forma di Tony Stark nella trama di Spider-Man 3.

Anche in questo caso, non sappiamo bene quanta importanza avrà il Natale. La clip potrebbe mostrare un momento secondario del film, e la trama potrebbe dipanarsi anche in altri contesti, tanto più a giudicare dalle voci insistenti sulla presenza di un Multiverso.

Per altri approfondimenti, intanto, rimandiamo ai prossimi impegni di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man prima del prossimo film.