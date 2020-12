Spider-Man 3, Alfred Molina tornerà come Doctor Octopus nel film con Tom Holland

Già da qualche settimana girava voce che Alfred Molina sarebbe potuto tornare nei panni del Dr. Octopus in Spider-Man 3, il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno targata MCU. Oggi, The Hollywood Reporter sembra darla come certa.

Non solo l'Electro di Jamie Foxx e il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch per il terzo film con protagonista Tom Holland, ma a quanto pare possiamo aspettarci di vedere altri nuovi/vecchi arrivi nella pellicola targata Disney e Sony.

In via ufficiosa è stata infatti confermata la presenza di Alfred Molina a.k.a. Otto Octavius ovvero Dr. Octopus nel nuovo capitolo della storia dell'arrampicamuri preferito di tutti, solidificando le varie teorie sul Multiverso e, chissà, magari anche aprendo la strada a ulteriori camei/incursioni di un certo rilievo ( Tobey Maguire e Andrew Garfield ormai mancate solo voi).

L'interpretazione di Molina in Spider-Man 2 di Sam Raimi era stata particolarmente apprezzata dal pubblico, e difficilmente ci saranno lamentele per il suo ritorno. Certo dobbiamo ancora aspettare l'ufficialità, e nel caso, capire se si tratterà di una nuova versione del personaggio, o se riporterà sullo schermo la stessa iterazione vista nel film del 2004 (lo stesso quesito ce lo si sta ponendo anche per Foxx).

Intanto, Spider-Man 3 sta diventando sempre più affollato, e finché tutto torna, a noi va più che bene così.