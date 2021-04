Spider-Man 3, Alfred Molina rompe il silenzio: sarà ringiovanito per interpretare Doc Ock

Alfred Molina sta per tornare nei panni di uno dei villain più apprezzati della storia dei cinecomic. La sua presenza nel cast di Spider-Man: No Way Home era stata già svelata lo scorso dicembre, e ora è arrivata la conferma definitiva da parte dell'attore.

"Durante le riprese avevamo tutti l'obbligo di non parlarne, perché sarebbe dovuto rimanere un grande segreto" ha spiegato Molina, intervistato da Variety per parlare delle nomination di Una donna promettente agli Oscar 2021. "Però come sai, ormai è ovunque su internet. In realtà mi sono descritto come il segreto peggio mantenuto di tutta Hollywood!"

Quando l'attore ha chiesto Jon Watts come avrebbero fatto a riportare in vita Doc Ock visto il destino del personaggio in Spider-Man 2, il regista gli ha spiegato che "in questo universo, nessuno muore definitivamente". Durante le loro prime conversazioni, ha anticipato Molina, Watts gli ha spiegato che il film riprenderà la storia di Doc Ock da "quel momento" nel fiume, confermando dunque che si tratterà in qualche modo della stessa versione del personaggio.

Inizialmente l'attore aveva espresso delle preoccupazioni riguardo alla sua età, dato che sono passati 17 anni da quando ha interpretato il villain nella pellicola di Sam Raimi, ma Watts aveva la risposta pronta: "Mi ha guardato e mi ha detto: 'Hai visto cosa abbiamo fatto con Bob Downey Jr. e Sam Jackson?". Il regista fa ovviamente riferimento ai numerosi ringiovanimenti digitali operati nel film del MCU, da Robert Downey Jr. in Captain America a Samuel L. Jackson in Captain Marvel, senza dimenticare Michael Douglas in Ant-Man e Avengers: Endgame.

Oltre a Molina, lo ricordiamo, Spider-Man: No Way Home vedrà nel cast anche Jamie Foxx, di ritorno nel ruolo di Electro dopo The Amazing Spider-Man 2. L'uscita del film è fissata al 17 dicembre 2021.