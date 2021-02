Spider-Man 3, l'abitudine di Tom Holland sul set che 'spaventa' i registi

In una recente intervista, l'interprete di Spider-Man Tom Holland ha parlato, tra le altre cose, anche del suo metodo recitativo, raccontando di una strana abitudine che è solito avere sul set dei film a cui prende parte.

Tom Holland è un attore molto "fisico", le cui abilità atletiche sono ben note, soprattutto in relazione alla sua interpretazione di Peter Parker nei film di Spider-Man. Non stupisce quindi che, durante le riprese dei film, sia solito prestare grande attenzione a questo aspetto, tanto dal voler ricontrollare quasi ogni scena dopo averla girata.

"Rivedo quasi ogni scena mentre giriamo" qualcosa che invece molti attori si vedono bene dal fare, (anzi, c'è chi come Adam Driver o Gina Carano che odia davvero rivedersi sullo schermo).

"È un'abitudine che tende a spaventare abbastanza i registi" continua, spiegando come "A volte mi chiedono 'Perché vuoi rivedere tutto? Non ti fidi di me?'. Ma non ha nulla a che vedere con la mia performance recitativa, bensì con la mia fisicità".

"È come per i ballerini: quando impari a ballare, lo fai davanti allo specchio. E per me, quando sono sul set e sto cercando di inquadrare meglio il mio personaggio, specialmente nelle prime settimane, mi devo rivedere, perché ho bisogno di sapere se sto facendo ciò che credo di stare facendo nella mia testa" aggiunge, ribadendo "Se sto ballando, e mi guardo e faccio ' Oh mio Dio, non è affatto come me l'ero immaginato' ho bisogno di cambiarlo. E questa è stata davvero una grande risorsa finora".

È anche per questo che Holland si impegna sempre al massimo, per evitare situazioni come quella capitatagli di recente sul set di Spider-Man.

E a proposito dell'arrampicamuri di casa Marvel, vedremo come se la sarà cavata nel terzo capitolo della saga all'uscita di Spider-Man 3 nelle sale, attualmente programmata per dicembre 2021.