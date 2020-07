Spider-Man 3, A Quiet Place 2, Top Gun: Maverick tutti rinviati! Ecco le nuove date

Nella notte, dopo i rinvii decisi da Disney per Avatar, Star Wars e Mulan, anche Sony e Paramount Pictures hanno rivoluzionato il proprio calendario modificando le date di uscita di film attesissimi come Spider-Man 3, A Quiet Place 2 e Top Gun: Maverick.

Con la grossa incertezza sulla futura riapertura dei cinema, e soprattutto sull'affluenza del pubblico al momento della ripartenza, Paramount ha ora annunciato che A Quiet Place 2 non uscirà più con il 4 settembre: il sequel di John Krasinski ed Emily Blunt è stato spostato invece al 23 aprile 2021, ovvero un anno dopo la data di rilascio inizialmente prevista (come ricorderete, il film era già stato rinviato ad inizio pandemia). Lo stesso vale per Top Gun: Maverick, che sarebbe dovuto uscire quest'estate e che era stato già rinviato a dicembre 2020: ora, invece, arriverà il 2 luglio 2021.

Infine, la situazione Spider-Man 3, attesissimo nuovo capitolo della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland: fortunatamente però il film, già rinviato dalla Sony al 5 novembre 2021, se l'è cavata con un solo mese di slittamento, dato che adesso uscirà il 17 dicembre 2021, una data tra l'altro attualmente libera da altri competitori al botteghino.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che, secondo i piani della Sony, le riprese di Spider-Man 3 dovrebbero finire a febbraio prossimo.