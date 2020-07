Spider-Man 2, valanga di dettagli sul film mai realizzato di David Koepp: scoprite quali

Più di 16 anni dopo la sua uscita nelle sale americane, David Koepp ha fornito ulteriori dettagli sulla sua versione dello script di Spider-Man 2, il sequel del cinecomic diretto sempre da Sam Raimi la cui versione definitiva fu firmata da Alvin Sargent, mentre Koepp, sceneggiatore del primo film, non venne confermato per i capitoli successivi.

Come specificato nella precedente intervista, il suo script iniziale prevedeva l'inclusione di Gwen Stacy e Eddie Brock e aveva il titolo provvisorio di Amazing Spider-Man. L'idea di inserire i due personaggi venne scartata però da Raimi, con Koepp che quindi avrebbe abbandonato idea e progetto non venendo riconfermato per la pellicola; Gwen Stacy e Eddie Brock sarebbero quindi apparsi in Spider-Man 3 interpretati rispettivamente da Bryce Dalla Howard e Topher Grace. Anni dopo, lo sceneggiatore avrebbe avuto modo di portare a termine la sua idea in The Amazing Spider-Man 2, ma a suo dire quel treno era già passato.

"C'è stato un periodo, forse 7 o 8 anni fa, in cui sarei tornato per un paio di film di Spider-Man, dopo il primo Amazing Spider-Man. Nel primissimo Spider-Man ho pianificato quello che sarebbe dovuto succedere nei tre film, ma con tutte quelle diverse personalità al lavoro è diventato chiaro che non potevo continuare a scrivere film su Spider-Man.

"Ero entusiasta di provare a finire la storia che avevo iniziato a raccontare, e mentre eravamo quasi d'accordo e stavo per farlo ho tirato fuori tutte le vecchie cose e ho pensato: Ragazzo, non puoi tornare a casa ora. Quel momento è passato, non ha senso cercare di ricrearlo. Così ho lasciato perdere."

Spider-Man 2 ha compiuto 16 anni esatti, con i fan che lo hanno celebrato direttamente online. Il film di Sam Raimi è uno dei cinecomic più amati di sempre.