Spider-Man 2, una nuova teoria stravolge totalmente il finale del film dopo 20 anni

Mentre i fan continuano ad essere assetati di informazioni in merito al famoso film mai fatto Spider-Man 4 di Sam Raimi e Tobey Maguire, una nuova teoria dei fan promette di stravolgervi completamente il finale di Spider-Man 2, a quasi 20 anni di distanza dall'uscita originale.

Come saprete, nelle scene finali di Spider-Man 2 il Dottor Octopus sta per uccidere Peter al termine del loro duro combattimento, ma bastano poche parole del protagonista ormai sconfitto per fargli cambiare improvvisamente idea: dopo essere riuscito, in pochi secondi, a riprendere il controllo della sua mente, fino a quel momento dominata dalle quattro braccia meccaniche, Doc Ock non solo risparmia Peter ma si sacrifica per salvare la situazione. Per quanto Spider-Man 2 sia considerato quasi all'unanimità come uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi, se non addirittura il migliore, diversi fan hanno sempre criticato questo punto della trama del film, ma adesso una nuova teoria potrebbe aver trovato una spiegazione per questo piccolo tallone d'Achille.

Il collegamento da fare è ovviamente con il film del Marvel Cinematic Universe Spider-Man: No Way Home, la cui trama legata al Multiverso porta il Peter Parker di Tom Holland a collaborare con gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield ma anche ad affrontare i loro numerosi villain: tra questi c'è anche Dottor Octopus, che il giovane Avenger di Tom Holland riesce a guarire nel MCU prima che l'incantesimo del Doctor Strange lo riporti nel suo universo di provenienza. Secondo la teoria, il momento in cui Doc Ock decide di risparmiare Peter in Spider-Man 2 è una conseguenza di No Way Home: la scena è frutto del ritorno del Dottor Octopus 'buono', guarito da Peter nel MCU, nel suo universo originale, col subconscio del personaggio che ora vede in Peter un alleato.

Una soluzione a dir poco fantasiosa, ma di certo appassionante per i fan. A proposito, secondo i rumor Tobey Maguire sarà protagonista di Avengers: Secret Wars insieme ad Hugh Jackman.