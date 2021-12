Spider-Man: 10 scene indimenticabili tratte da tutti i film della saga Sony

No Way Home ha raggiunto 1 miliardo di dollari al botteghino, ottenendo un grande record, che non sarà l'ultimo. I fan della saga sono infatti accorsi al cinema per apprezzare il nuovo capitolo delle avventure di Peter Parker. Ma quali sono le scene migliori di tutti i film sull'Uomo Ragno? Eccone 10 (secondo noi).

SPIDER-MAN (2002) - IL BACIO ICONICO

Iniziamo con una scena romantica. Anche se lo scontro con Green Goblin meriterebbe di essere in questa lista, lo abbiamo sacrificato per questo momento iconico. Infatti Peter salva Mary-Jane da una gang che la stava aggredendo, e, poco dopo, i due si scambiano un bacio. Premiato agli MTV Awards come miglior bacio, è un momento indimenticabile, che è entrato a far parte della cultura pop ed è stato ripreso in molti film e serie tv.

SPIDER-MAN (2002) - LA MORTE DI ZIO BEN

Si tratta di una scena molto triste. Peter, infatti, non riesce a salvare lo zio Ben, unica figura paterna che abbia mai avuto, ed è proprio dalla sua morte che comprende l'importanza che ha in quanto Spider-Man. "Da un grande potere derivano grandi responsabilità."

SPIDER-MAN 2 (2004) - LO SCONTRO SULLE ROTAIE

Nel film considerato il migliore della trilogia di Sam Raimi, assistiamo anche a uno degli scontri più belli: quello sulle rotaie tra il Peter di Tobey Maguire e Doc Ock. La scena, che verrà omaggiata in Homecoming, vede Spider-Man di fronte a uno sforzo incredibile per riuscire a salvare tutti i passeggeri.

SPIDER-MAN 3 (2007) - IL PERDONO

Questo capitolo della saga sicuramente ha grandi difetti, tuttavia c'è un momento molto emozionante tra Peter e un villain: Sandman. Flint Marko, infatti, è un personaggio complesso e profondamente umano, e riceve il perdono di Spider-Man per aver ucciso lo zio. Tutto ciò che Flint desiderava era proteggere sua figlia.

THE AMAZING SPIDER-MAN (2012) - LE ORIGINI

In una sequenza molto coinvolgente del reboot, rivediamo le origini di Spider-Man, che crea tutto ciò che lo renderà l'eroe che conosciamo, compreso il costume.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (2014) - LA MORTE DI GWEN

Nonostante la bellissima sequenza di scontro con Electro, in cui i colori sono davvero belli, è questo uno dei momenti più emozionanti del secondo film con Andrew Garfield. Nel corso di un duello con Green Goblin, Peter non riesce a salvare la sua Gwen, che morirà. Si tratta di una scena che ha scioccato tutti, perché inaspettata.

SPIDER-MAN HOMECOMING (2017) - SPIDER-MAN VS AVVOLTOIO

Con il mancato arrivo di The Amazing Spider-Man 3, è giunto un nuovo reboot, che questa volta non ha esplorato nuovamente le origini del supereroe. La scena dello scontro con l'Avvoltoio è particolarmente significativa perché diversa dalle altre in cui l'eroe si confronta con un nemico. Qui, infatti, il personaggio interpretato da Tom Holland è senza tuta, contro un Avvoltoio supportato dalla tecnologia, e si comporta da vero eroe.

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDERVERSE (2018) - LA MORTE

In questo gioiellino animato sarebbero tanti i momenti da sottolineare, ma questo è particolarmente significativo. Dopo appena dieci minuti dall'inizio, infatti, assistiamo al decesso dello Spider-Man di Earth 616, che indica al giovanissimo Miles Morales la via, nominandolo come suo erede in difesa della città. Sicuramente un inizio d'effetto.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (2019) - LO SCONTRO CON MYSTERIO

In questo caso siamo di fronte a una scena spettacolare. Infatti l'attentato di Mysterio sul Tower Bridge di Londra finisce male, con la sua stessa morte, e nella scena post-credit ne scopriamo subito le conseguenze: un attacco mediatico al Dailybugle.com smaschera in diretta mondiale Spider-Man, di cui viene dunque rivelata l'identità, insieme all'accusa di aver ucciso proprio Mysterio.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME (2021) - I TRE SPIDER-MAN

Uno dei momenti più belli di No Way Home è quello in cui i tre Spider-Man si ritrovano a parlare mentre sono in attesa dello scontro. Infatti i personaggi si confrontano, dando vita a un siparietto molto carino per i fan delle tre saghe, non privo di battute divertenti. Tuttavia è quando i tre iniziano a combattere insieme contro i nemici condivisi che le cose iniziano a farsi interessanti.