Spider-Man: No Way Home: niente Tobey Maguire nel poster, ma rimediano i fan

Anche a questo giro niente Tobey Maguire e Andrew Garfield nel nuovo poster di Spiderman No Way Home, ma i fan non si arrendono e prendono la situazione in mano.

Niente, i Marvel Studios proprio non ne vogliono sapere di confermare la presenza dei due Spider-Man precedenti nel nuovo film dedicato all'Uomo Ragno di Tom Holland.

Forse perché davvero non saranno in No Way Home? Sono davvero in pochi a crederlo, e per questo i fan hanno pensato di "rimediare" a una tale mancanza nel modo in cui l'internet è solito fare... Con fotomontaggi, meme, battute e teorie complottiste... O, più semplicemente, con dei tweet ironici, come potete notare in calce alla notizia.

C'è chi si preoccupa delle reazioni generali "I fan di #SpiderManNoWayHome dopo che non hanno fatto vedere Tobey e Andrew nel poster [video di Dafoe adirato]".

E chi preferisce aggiungere direttamente dei dettagli nel poster, come chi scrive "Oh Mio Dio guardate con attenzione, c'è Tobey Maguire, lo Spider-Man originale è tornato" o "Alla fine c'era Tobey Maguire nel poster di Spider-Man: No Way Home #SpiderMan".

E poi anche chi, guardando al simbolo del trademark esclama: "Tobey Maguire confermato!".

Secondo voi vedremo davvero Garfield e Maguire nel nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home? Fateci sapere la vostra nei commenti.