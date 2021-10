Spider-Man: No Way Home, Doc Ock e Goblin attaccano in questo nuovo fan poster

In mancanza ancora di un poster ufficiale quando mancano meno di due mesi all'arrivo nelle sale di tutto il mondo della pellicola Marvel, i fan hanno elaborato un nuovissimo e suggestivo poster per Spider-Man: No Way Home in cui possiamo vedere Peter Parker in costume avvertire e subire l'imminente minaccia dei villain Doc Ock e Green Goblin.

Nel poster notiamo che Spider-Man si trova all'interno del Sancta Sanctorum di Doctor Strange, che sappiamo apparirà nella pellicola e aiuterà Peter Parker a far dimenticare al mondo che lui è Spider-Man, identità resa nota a tutti al termine di Spider-Man: Far From Home grazie a un ultimo smacco di Mysterio. Nell'immagine vediamo quindi che il supereroe Marvel sta per essere attaccato da due dei villain che compariranno nel corso della pellicola e che abbiamo intravisto nel primo trailer di SpiderMan 3.

Intanto non ci resta che attendere l'arrivo di un nuovo trailer di No Way Home che stando agli ultimi aggiornamenti dovrebbe debuttare dopo il trailer di Morbius con Jared Leto. Infatti, secondo quanto riferito, il trailer di Morbius potrebbe arrivare da un giorno all'altro: il cinecomic Sony con Jared Leto si è mostrato al mondo col suo primo trailer a gennaio 2020, ovvero circa 21 mesi fa. Questo esagerato gap è la ragione per cui, secondo un nuovo rapporto, la Sony potrebbe voler 'liberarsi' del nuovo filmato promozionale del film per sfruttare l'entusiasmo generato da Venom: La furia di Carnage e l'imminente No Way Home.

Esiste un'"alta probabilità" che un secondo trailer di Morbius possa essere rilasciato prima di No Way Home. Tutto ancora da verificare e confermare, ma le date d'uscita dei due film non lasciano ampio spazio di manovra: Spider-Man: No Way Home uscirà infatti il 17 dicembre 2021, mentre Morbius è previsto per il 28 gennaio 2022.