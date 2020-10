Spider-Ma 3, lo stuntman di Tom Holland mostra un'incredibile acrobazia sul set!

Con le riprese di Spider-Man 3 ormai pronte, lo stuntman di Tom Holland Greg Townley ha pubblicato sul suo Instagram il video di un'incredibile acrobazia compiuta sul set nelle scorse ore.

Il video vede lo stuntman oscillare nella maniera tipica di Spider-Man, colpire con le ginocchia quello che nel film sarà probabilmente il cornicione di un palazzo di New York e ruzzolare per atterrare con le movenze di Peter Parker. Ovviamente non ci sono spoiler in vista, considerato quanto poco è trapelato della trama di Spider-Man 3, ma ad ogni modo è sempre interessante spingersi dietro le quinte di una produzione così attesa per vedere come viene messa su pezzo dopo pezzo.

Ricordiamo che insieme a Tom Holland in Spider-Man 3 ci saranno anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e Jamie Foxx nei panni di Electro, ruolo che l'attore di Collateral e Miami Vice aveva precedentemente interpretato in The Amazing Spider-Man 2.

"Sono un grande fan di Jamie Foxx. Letteralmente, sono cresciuto guardando i suoi film, quindi poter lavorare con tutte queste persone importanti in questi film è stato come una manna dal cielo per me", ha detto recentemente Jacob Batalon, interprete di Ned Leeds nel Marvel Cinematic Universe. "Jamie Foxx è un attore così prolifico, così vario ... può fare tutto. È così fantastico sapere che farà parte del nostro progetto. È fantastico."

A proposito di Jacob Batalon, secondo una teoria Ned Leeds diventerà il nuovo villain del MCU.